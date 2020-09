Globo tem recurso negado e segue proibida de exibir documentos sobre 'rachadinha' de Flávio Bolsonaro

Rio - O desembargador, da, negou recurso apresentado pela TV Globo e manteve liminar que proíbe a emissora de divulgar documentos do caso das rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) . O processo está sob sigilo.Em nota, a emissora disse que a decisão judicial é um "cerceamento à liberdade de informar, uma vez que a investigação é de interesse de toda a sociedade". A TV Globo também afirmou que avalia providências legais cabíveis.A liminar que proíbe a emissora de divulgar documentos do caso das rachadinhas foi dada pela juíza, da, que alegou risco de dano à "imagem" do filho do presidentecaso as peças fossem veiculadas pela Globo.Segundo a magistrada, sua decisão "não diz respeito propriamente à liberdade de imprensa", mas sim à "responsabilidade pelos danos causados pela divulgação de documentos e informações". Ela nega ter cometido censura."Embora admirável a atuação do jornalismo investigativo na reconstrução e apuração dos fatos, ela esbarra nos limites da ofensa a direito personalíssimo", afirmou Feijó. "A exposição indevida de documento sigiloso ou a divulgação de informação protegida por sigilo pode vir a comprometer a higidez da investigação"."Some-se a isto que o requerente (Flávio Bolsonaro) ocupa relevante cargo político e as constantes reportagens, sem qualquer dúvida, podem ter o poder de afetar sua imagem de homem público e, por via transversa, comprometer sua atuação em prol do Estado que o elegeu senador", afirmou a juíza.