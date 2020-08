Rio - O apresentador Marcelo Barreto questionou ao vivo o presidente Jair Bolsonaro sobre o depósito de R$ 89 mil reais feito por Fabrício Queiroz na conta bancária da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Durante o "Seleção SporTV" desta segunda, ele lamentou as ameças do presidente a um jornalista. Bolsonaro disse que "tinha vontade de dar porrada" no repórter.

O questionamento veio após a exibição de um trecho da entrevista do técnico do Bayern após a conquista da Liga dos Campeões, no último domingo. Após ser perguntado sobre uma possível saída de Thiago e responder que o brasileiro ficará no clube, ele brincou com a cara feita pelo repórter.

"Muito melhor ouvir isso, esse bom humor, do que ouvir que vai encher a boca com... Não vou nem falar a palavra neste momento, mas eu quero repetir a pergunta, porque acho que todo jornalista deve perguntar por que entraram R$ 89 mil na conta da primeira-dama. Perguntas são para serem feitas por jornalistas, e as pessoas que estão do outro lado ou respondem ou não respondem. Não precisa responder com ameaça", disse Barreto.