Príncipe Harry ganha indenização do tabloide britânico Mail on Sunday, que o acusou de desprezar militares AFP photo/ Pool

Por iG

Publicado 26/02/2021 14:17

Príncipe Harry, filho de Lady Di, falou sobre a decisão que tomou de se afastar dos compromissos reais e do Reino Unido no programa "The Late Show", apresentado por James Corden. Segundo ele, a imprensa local foi grande responsável em transformar o país em um "ambiente tóxico".

"Era um ambiente realmente difícil, como acho que muitas pessoas viram. Todos nós sabemos como a imprensa britânica pode ser. Estava destruindo minha saúde mental", contou o Duque.

Publicidade

fotogaleria

"Isso é tóxico, então eu fiz o que qualquer marido e qualquer pai faria, só pensava em 'preciso tirar minha família daqui', mas nunca fomos embora.", concluiu ele, que afirmou ainda que nunca irá se afastar de sua família.

Publicidade

"Quaisquer que sejam as decisões tomadas nesse lado, eu nunca desistirei", disse Harry em referência à Família Real. "Sempre estarei contribuindo. Minha vida é um serviço público, então onde quer que eu esteja no mundo será a mesma coisa."