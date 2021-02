Lucas Felix e Lucy Alves Divulgação

Publicado 26/02/2021 12:26 | Atualizado 26/02/2021 12:42

Rio - Lucas Felix lança nesta sexta-feira seu novo single. A faixa é uma versão de "Lua e Estrela", de Vinicius Cantuária, que agora ganhou o charme da sanfona e da voz de Lucy Alves. Produzido pelo próprio Lucas em parceria com Fábio Lessa, a releitura chega às plataformas digitais através da Ditto Music com um clipe-ilustração dirigido por Lucas Paixão, da Jangada Comunicação.

O encontro entre as vozes do carioca com a paraibana se encaixaram perfeitamente e a música, que ficou conhecida através de Caetano Veloso no álbum "Outras palavras", ganhou novos ares. "De cara, já pensei em substituir o solo de guitarra da gravação de Caetano pelo acordeon de Lucy. E como ela toca e canta maravilhosamente bem, achei que a música funcionaria lindamente como dueto", conta o cantor e compositor.

Ele e Lucy já vinham buscando uma canção para gravarem juntos. "E na quarentena ouvi novamente muitos álbuns clássicos da MPB e quando me deparei com esta faixa, achei que seria perfeita para nosso encontro. Quando sugeri, ela topou na hora", lembra.

"Gravar com Lucas foi uma delícia. Ele transmite paz e beleza no canto dele, assim como a música “Lua e Estrela”, um clássico do nosso cancioneiro popular. Fizemos um dueto lindo e tenho certeza que as pessoas sentirão essa calmaria em forma de música em seus corações", garante Lucy Alves

Lucas Felix vem do folk e pouco a pouco tem trazido seu som mais próximo à MPB. Ano passado ele regravou Clube da esquina II e lançou suas canções autorais "Laranjeira" e "Recomeço". O cantor vem pavimentando sua estrada no mercado fonográfico e se preparando para seu primeiro álbum trazendo sua assinatura cheia de personalidade a cada canção.