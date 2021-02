Exposição Geraldo Azevedo em SG Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 22/02/2021 15:53 | Atualizado 22/02/2021 15:54

SÃO GONÇALO - Seguindo os protocolos de prevenção e segurança sanitária recomendados pelas autoridades de saúde, o Centro Cultural da Câmara Municipal de São Gonçalo inaugurou a edição 2021 do Museu Roadie JB, que traz a biografia, a discografia, os figurinos, os instrumentos musicais e outros objetos que compõem a vida e a obra de consagrados artistas de diferentes regiões brasileiras.

Nesta primeira mostra do ano, que vai até o dia 31 de março, o homenageado é o cantor e compositor Geraldo Azevedo, que expressa em suas belas canções a cultura nordestina, ornamentada pela brasilidade do frevo, forró, xote, baião e maracatu. Ao longo de sua vitoriosa carreira, celebrou parcerias emblemáticas com artistas do quilate de Zé Ramalho, Alceu Valença, Elba Ramalho, entre outros.

A equipe técnica responsável pela exposição tem como curador o professor e colecionador José Bonifácio (que desde 1986 atua como roadie em caravanas musicais Brasil afora), o ator Rheinaldo Baso como produtor artístico, a designer gráfica Ana Martins, o diretor artesanal Átila, o diretor de marketing Dino Martins e o diretor comercial Marcus Tulius.

O local está aberto à visitação pública e gratuita de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. O Centro Cultural da Câmara Municipal está localizado na sede do Legislativo gonçalense, na Rua Doutor Francisco Portela nº 2,814, no bairro Zé Garoto.

“A Música Popular Brasileira é um dos maiores patrimônios do país. Difundir o trabalho de nossos geniais artistas, sobretudo, para os mais jovens, é uma forma de preservar esse patrimônio. Dentro das nossas limitações e possibilidades, buscaremos parcerias com produtores culturais de São Gonçalo para viabilizarmos a promoção de eventos com essa relevância social no nosso Centro Cultural, pois entendemos que dessa forma estaremos contribuindo para democratização do acesso do nosso povo à cidadania e ao conhecimento”, acredita o presidente da Câmara, vereador Lecinho (MDB).