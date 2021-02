Giramille Divulgação

26/02/2021

Série com sete episódios abordam o brincar em casa durante o isolamento social



Durante o período de isolamento social, os ambientes da casa foram os únicos espaços possíveis para o brincar. Os sentimentos de angústias, descobertas, cumplicidades, transformações, intimidades e ajustes de ritmos fizeram parte das brincadeiras das crianças. Por isso, o Território do Brincar lançou o podcast "Brincar em Casa", uma escuta online realizada com famílias para compreender, pelo contexto de cada criança, de seus ritmos, rotinas e interesses, o que havia de espontâneo no brincar diante da pandemia atual e isolamento social. Para ouvir, basta acessar alguma das plataformas de áudio listadas no site do Território do Brincar - https://territoriodobrincar.com.br/sem-categoria/podcast-do-territorio-do-brincar-fala-sobre-o-brincar-durante-pandemia/ . São ao todo sete episódios que, pela perspectiva do brincar, falam sobre como se deu a convivência com as crianças em lugares como o quarto, o quintal, a sala, a cozinha, entre outros locais da casa e mostra o que cada cômodo provocou, ofereceu ou permitiu às crianças, para que elas pudessem brincar, investigar, explorar, expandir e se testar, para além da pandemia.



Temáticas do desenvolvimento infantil na TV aberta



Com o intuito de fomentar o cuidado na primeira infância para toda a sociedade, a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, ao longo dos anos, desenvolveu e apoiou projetos como o Nenê do Zap e o filme O Começo da Vida. Agora, por meio de uma parceria com a REDEVIDA de Televisão, essas produções chegam à TV aberta a partir do dia 01 de março. Emissora aberta e de alcance nacional, a REDEVIDA transmitirá os conteúdos em seus canais adicionais, REDEVIDA Educação 1 e 2, disponíveis em todo o Brasil. O intuito é disseminar e fortalecer a importância da primeira infância - período que vai do 0 aos 6 de idade - na vida das pessoas. Lançado em 2020, o Nenê do Zap vai aparecer no intervalo da programação para inspirar os adultos a participarem bem de perto do desenvolvimento das crianças. Com curadoria da Fundação e apoio da UNESCO, o personagem apresenta, de maneira didática e divertida, informações e dicas para auxiliar no dia a dia com bebês e crianças pequenas e instrumentalizar diversos agentes que atuam com a primeira infância. Com a parceria, tanto a Fundação como a REDEVIDA almejam expandir o público que tem acesso aos conteúdos do Nenê do Zap. Já "O Começo da Vida" percorre os quatro cantos do mundo para mostrar a importância dos primeiros anos de vida na formação de cada pessoa. Com direção de Estela Renner ("Muito Além do Peso", "Criança, a Alma do Negócio"), a atração mostra como os relacionamentos, nesta fase, são fundamentais para cada ser humano se desenvolver. Na REDEVIDA Educação, o produto será exibido em dez pílulas, e abordará temas como A Importância das Interações; Cuidado Paterno; Aprendizado; Avós; Depressão Pós-Parto; Criança e Natureza; Gravidez na Adolescência; Bebês São Cientistas; Brincar; Criança e Tecnologia. Para saber mais sobre a REDEVIDA Educação e como acessar o conteúdo, entre no site www.redevidaeducacao.com.br



Giramille ganha linha de produtos para festas



A partir desta semana, o desenho animado infantil da Giramille vira tema de festas de aniversário! Isso porque a Piffer, uma das principais empresas de artigos para festas e decoração, acaba de lançar uma linha de produtos exclusivos da girafinha mais querida do Brasil. São painéis para parede, enfeites de mesa, mini decorações, tooper para bolo, bobina de TNT estampado, além do produto mais inovador do mercado de festas, o Painel PifferGo de Giramille, com montagem instantânea e que depois de decorar a festa, fica incrível na decoração do quarto, seja como painel de parede ou tapete e, até mesmo uma cabaninha super diferente. Os produtos já estão à venda nas principais lojas e até final de março estarão disponíveis em mais de 200 varejistas em todo o Brasil. Saiba mais em www.giramille.com.br/



Livro-brinquedo ajuda a ensinar técnicas de meditação para crianças



O Livro-brinquedo “Baralho da Compaixão e Mindfulness” ajuda as crianças a desenvolverem uma postura mais altruísta por meio de ferramentas da meditação da atenção plena aplicadas de forma lúdica. A obra tem a co-autoria dos psicólogos Vitor Friary, diretor clínico e fundador do Centro de Mindfulness - Brasil e Christopher Willard, professor da Harvard School of Medicine - USA. O produto conta com 40 cartões e um manual com o passo a passo de como utilizá-lo. Cada carta possui uma atividade ou jogo proposto que varia entre ações individuais ou em conjunto; e cada peça vem com a descrição do que precisa ser feito e dos materiais que serão necessários. O objetivo da obra é promover o desenvolvimento contextualizado nas atividades do dia a dia, por meio de jogos e brincadeiras. O brinquedo pode ser usado como ferramenta educativa por professores, pais, profissionais de saúde e outros que trabalham com crianças. Os aprendizados do material, no entanto, não ficam restritos à infância, podendo ser aproveitado também por jovens e adultos. Para comprar (R$80,00 + Frete), acesse www.brasilmindfulness.com/livros. Vendas também pelo WhatsApp (21) 97030-0770.



Canal infantojuvenil do YouTube doará renda para apoiar crianças e adolescentes com câncer



A causa do câncer infantojuvenil ganhou mais um importante apoio. Desta vez, um dos maiores canais de YouTube do Brasil no segmento infantojuvenil, o Planeta das Gêmeas , abraçou a causa e ajudará o Instituto Ronald McDonald a aproximar mais famílias da cura. A famosa dupla da internet vai doar parte da renda arrecadada no site para ajudar crianças e adolescentes em tratamento oncológico. Na página, os seguidores poderão comprar experiências com as gêmeas como, por exemplo, um vídeo com dedicatória ou a presença online em uma festa de aniversário. O intuito da parceria das irmãs Melissa e Nicolle é contribuir para aumentar as chances de cura de crianças e adolescentes com câncer no país. Para saber mais sobre a parceria e como ajudar, acesse https://www.planetadasgemeas.com.br/#/



Show "Música de Brinquedo 2" abre nova temporada do Diversão em Cena ArcelorMittal



Começa em março a nova temporada do Diversão em Cena ArcelorMittal. Devido ao cenário de pandemia, em 2021 o programa continuará a adotar o modo remoto nas apresentações, de acordo com todos os protocolos sanitários preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), sem abrir mão do seu objetivo: contribuir para a democratização da cultura e oferecer uma programação regular de qualidade. E abrindo a programação do ano, toda família poderá conferir o show "Música de Brinquedo 2", da banda mineira Pato Fu, no dia 07 de março (domingo), às 16h. Depois de longo período de isolamento, o grupo faz a primeira live com o show, que será transmitido ao vivo e de maneira gratuita, pelo canal no Youtube da Fundação ArcelorMittal e na página do Facebook do Diversão em Cena. Com a utilização de instrumentos de brinquedo e em miniatura, além da performance de monstrinhos cantantes, o show traz diversos classicos da musica pop nacional e internacional, que já encantaram pais e filhos na versão anterior. Entre algumas das cancoes que ganharam versoes "de brinquedo" estao "Severina Xique-Xique", classico de Genival Lacerda, e "Kid Cavaquinho", conhecida na voz de Maria Alcina. A mistura de estilos e linguas, tipica desse projeto, segue firme com "Datemi Un Martelo" (Rita Pavone) e "Livin La Vida Loca" (Ricky Martin), "Private Idaho" (The B 52’s) e "Every Breath You Take" (The Police). O rock nacional tambem está presente com "Mamae Natureza" (Rita Lee), "I Saw You Saying", dos Raimundos e "Rock da Cachorra" de Eduardo Dusek, além de "Nao Se Va" (Jane e Herondy). Disponível em www.youtube.com/FundacaoArcelorMittal



Visão Mundial entrega 5.000 kits com atividades para promover o bem-estar psicossocial de crianças



A ONG Visão Mundial, maior organização não-governamental cristã humanitária do mundo e especializada na proteção à infância, está entregando cerca de 5.000 kits com cartões de atividades para crianças e suas famílias. As entregas iniciaram em fevereiro para crianças atendidas por programas da Visão Mundial e que estão em isolamento social ou têm acesso limitado à escola e à programação recreativa. Os kits estão sendo distribuídos em programas e projetos nos estados de Ceará, Bahia e Rio de Janeiro. Cada kit é composto por 26 cartões com sugestões de atividades lúdicas e recreativas, explicadas com ilustrações e textos. Todas as atividades sugeridas podem ser realizadas individualmente ou com um pequeno grupo de 2 a 3 pessoas em casa ou em qualquer lugar adequado. A indicação da Visão Mundial é que pais, familiares ou cuidadores participem das atividades para incentivar o aprendizado saudável e as boas condições psicossociais das crianças. Entre os temas abordados pelos cartões estão Aprendendo sobre emoções, Bem-estar e enfrentamento, Família e apoio social, Relações de amizade, Proteção e limites, e Redes de apoio. Após a entrega dos kits, as famílias também recebem instruções de educadores e educadoras dos programas da Visão Mundial para explicar o funcionamento e de que forma tirar o máximo de proveito dos materiais. Em função da pandemia, esse acompanhamento está sendo realizado de maneira remota, por celular. O Kit para Crianças é desenvolvido e distribuído todos os anos, desde 2017, pela World Vision International e o Centro de Referência para Apoio Psicossocial. Neste ano, o kit, chamado Child Friendly Space (CFS), precisou ser adaptado, devido à pandemia. Foi a partir dessa adaptação que surgiram os cartões, inspirados no Catálogo de Atividades do CFS. Todas as famílias alcançadas pela ação participarão de uma amostragem para o acompanhamento das atividades e seus resultados diretos. A distribuição poderá ser ampliada, de acordo com o retorno às aulas e atividades presenciais a partir da flexibilização das restrições impostas pela pandemia.



Livro-caixinha por um mundo sustentável



Sustentabilidade é um assunto que vem interessando as novas gerações. O desejo de ter um mundo melhor, menos poluído e mais saudável atrai e mobiliza jovens. Prova disso é a sueca Greta Thunberg, que ainda menina se tornou uma líder ambiental. Ela faz parte de uma das 40 questões que o livro-caixinha® “Vamos fazer um mundo sustentável” (Matrix Editora, R$ 37,00) traz sobre sustentabilidade. Elaboradas por Maurício Oliveira e Clara Ramos, as questões estimulam a reflexão em crianças e adolescentes sobre sua relação com o planeta, como podem adotar atitudes mais sustentáveis e influenciar pessoas próximas a fazerem o mesmo. A obra pode ser utilizada em aula ou até mesmo em rodas de conversa. Mais informações em www.matrixeditora.com.br



Debatendo temas importantes para crianças e adultos



“Infância é tudo igual?” Com essa pergunta o projeto online ‘Conto de Quem Sonha’ estreia temporada de 27 de fevereiro a 28 de março com sessões gratuitas aos sábados e domingos às 17h no Youtube. O projeto é apoiado pelo Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. A ideia da peça, idealizada por Clara Equi e Alain Catein, nasceu quando a dupla viajava pelo Brasil com outro espetáculo infantil: ‘Curupira’, da Cia Boto Vermelho. O espetáculo conta 3 realidades diferentes: como brinca uma criança num lixão? Como é a rotina de uma menina cega? Como uma criança que trabalha faz para se divertir? Através de efeitos, animações e brincadeiras em casa, são contadas as histórias sobre as infâncias que mesmo diferentes, ainda sonham. Apesar de ter como público inicial as crianças, a temática de ‘Conto de Quem Sonha’ pode ser entendida, absorvida e debatida por pessoas de diferentes faixas etárias, pois é uma produção para crianças de todas as idades - jovens, adultos e idosos, para pessoas que sonham e que têm saudade e amor pela infância. Além disso, de maneira lúdica, é debatido sobre a desigualdade social, a má distribuição de renda e de falta de oportunidades no Brasil. A produção ainda trará em suas apresentações acessibilidade (Libras e áudio-descrição). E mais: o espetáculo não é um musical, mas trará alguns momentos com músicas. Os ingressos podem ser adquiridos, de forma gratuita, pelo Sympla no https://www.sympla.com.br/conto-de-quem-sonha-uma-experiencia-virtual__1130148 Mais informações pelo www.instagram.com/contodequemsonha



Para facilitar a vida das mães



A Ninadora, uma curadoria de roupas novas e seminovas, foi desenvolvida e pensada em cima das necessidades das mamães modernas, que buscam praticidade e, ao mesmo tempo, se preocupam com o que consomem. A marca busca entregar experiência, praticidade e consciência, com roupas feitas para crianças serem crianças, sem rótulos e padrões. Mais do que uma malinha de roupas delivery, cada entrega conta com looks personalizados para bebês e crianças até 6 anos, tudo pensado no estilo de vida da família. Funciona assim: a malinha fica na casa da família por 1 ou 2 dias para que a família possa escolher as peças com calma, ver o que tem em casa que combina e provar. E mais: as malas passam por uma curadoria única e especial, ou seja, nenhuma mala é igual a outra. Atualmente, os principais canais de vendas da marca são o WhatsApp, o showroom e a malinha virtual pelo e-commerce. Saiba mais em https://ninadora.com.br/