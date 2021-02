Dulce María Divulgação/ Ari Prensa

Dulce María lançou, nesta sexta-feira, mais um single do seu projeto “Origen”. Intitulado "Nunca", a canção foi composta por Dulce María há mais de 10 anos, quando se preparava para lançar seu primeiro álbum como cantora solo, "Extranjera".



“Origen” é o primeiro álbum idealizado pela artista com composições de sua autoria. Nos últimos meses, a cantora já lançou "Te Daria Todo", 'Más Tuya Que Mía", "Tu y yo" e "Lo que ves no es lo que soy".

Com menos de 24h de lançamento, a música garantiu o topo no iTunes em nove países, inclusive no Brasil, onde ficou à frente de Anitta, Rebecca e Claudia Leitte.