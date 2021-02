André Lamoglia Reprodução

Publicado 26/02/2021 16:51

Rio - Em anúncio feito nesta quinta-feira, a Netflix confirmou a 5ª temporada da série espanhola "Elite". Após a confirmação, que aconteceu antes da estreia da 4ª temporada, a plataforma também anunciou a entrada do ator André Lamoglia, de 23 anos, no elenco.



André é brasileiro e já contracenou com Glória Pires em "Segredos de Justiça", série exibida dentro do "Fantástico", entre 2016 e 2017. O ator também já trabalhou na série infanto-juvenil da Disney Channel, "Juacas".