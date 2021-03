Lady Gaga Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 14:38

Rio - Lady Gaga vai pagar a conta médica de 97,5 mil dólares, cerca de 546 mil reais, do seu passeador de cães após ele ser baleado por homens que sequestraram seus dois buldogues franceses. Ryan Fischer foi encontrado pela polícia em estado "grave" depois que tentou lutar contra os homens para salvar os cães da cantora.



Segundo a publicação do portal "Mirror Online", Gaga "se sente horrível sobre o que aconteceu com Ryan e quer ter certeza de que ele está sendo bem cuidado". "Ela absolutamente o adora e está eternamente em dívida com ele por sua coragem", uma fonte disse ao portal. "Ela também queria compensá-lo pelo trabalho perdido e tem desejado uma recuperação rápida", completou.