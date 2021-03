Aysha Benelli, filha de Simony, emagreceu drasticamente Reprodução Internet

Rio - Aysha Benelli, uma das filhas da cantora Simony, mostrou seu novo visual nas redes sociais. A jovem de 17 anos ficou conhecida ainda criança, quando fazia parte da novela infantil "Carrossel", do SBT. Em seu canal no YouTube, Aysha contou que sofria bullying no colégio por conta de seu peso.

"Ficava triste, chorava e falava com a minha mãe, e ela sempre dizia para eu não ligar. E minha personagem em 'Carrossel', me ajudou muito a lidar com isso", disse Aysha, no vídeo. A filha de Simony também contou que já passou por uma rinoplastia.