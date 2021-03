Karol Conká reprodução de vídeo

Por iG

Publicado 02/03/2021 14:30

Karol Conká, última eliminada do "Big Brother Brasil 21", surgiu nas redes sociais para falar sobre as críticas que vem recebendo. Segundo ela, não é justo que o público a resuma a "30 dias de loucura", visto que ela tem uma carreira.



"Não é justo me resumirem a 30 dias de pura pressão num confinamento assistido. Me estressei sim, errei sim, mas tive acertos que não foram replicados com tanta frequência na internet", publicou Karol Conká, em texto publicado em seus Stories do Instagram, nesta terça-feira (02).