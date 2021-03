Apresentadora do 'Esporte Espetacular' dá conferida no biquíni na praia

Rio - Bárbara Coelho, apresentadora do "Esporte Espetacular", aproveitou a manhã desta quarta-feira para ir à praia. Ela esteve nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde mostrou suas curvas de biquíni. Enquanto esteve no local, Bárbara jogou futevôlei com amigos. Apesar de todas as notícias de que as mortes por coronavírus estão chegando a números alarmantes, ninguém estava de máscara.

