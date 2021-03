Carla Diaz conversa com Arthur Gshow / Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 19:44

Carla Diaz não está nada satisfeita com os rumos que o jogo do "Big Brother Brasil 21", da Globo, vem tomando. Em conversa na área externa com Arthur, que é o Anjo da semana, a sister chegou a desabafar sobre a postura do educador físico e depois conversou com Juliette sobre a falta de comida para os castigados pelo Monstro.



"Você vai ver depois que você for para o Paredão a solidariedade da galera", disse Arthur. Ela responde: "Eu acho que o mínimo que a gente tem que ter aqui é educação. Não é porque a pessoa está no Monstro que eu vou tratar ela mal". O brother, logo, rebate: "Na primeira oportunidade que ela (Juliette) teve ela ficou falando mentira, espalhando fofoca minha, e aí? Isso é educação?"



É que Arthur escolheu a maquiadora e Fiuk para cumprir a prenda. Vestidos com cap e uniforme, os dois devem se revezar na guarita instalada no gramado da casa. A questão é que Juliette estava no grupo VIP, pois foi uma das escolhidas pelo Líder Rodolffo, e acabou na Xepa pelo castigo. O que gerou um desconforto entre os confinados, já que o rapaz havia dito anteriormente que não colocaria alguém do VIP no Monstro.



A atriz então aproveita para confrontar o brother sobre o tema e ele não se mostrou nem um pouco arrependido. "E quanto a isso eu estou bem de boa. Só que mais uma vez, eu fiz uma coisa que ninguém fez. Eu peguei alguém do VIP, aí choraram. Se depender de mim, se eu voltar (do Paredão), vai chorar mais. Eu não estou nem aí".

Foi, então, que a atriz compreendeu o lado do loiro e disparou: "E as máscaras vão caindo, é impressionante. Eu não estou de saco cheio, eu estou com sede. Se querem fogo no parquinho, vão ter. Porque é muito fácil colocar a culpa só em uma pessoa, é muito fácil colocar essa pessoa no centro da vilania", dispara Carla.