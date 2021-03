Elisabete Pacheco Reprodução

A repórter Elisabete Pacheco, da GloboNews, esava fazendo uma reportagem ao vivo para o "Edição das 15", neste domingo, quando teve que lidar com um imprevisto. A jornalista noticiava o aumento dos casos de coronavírus em São Paulo quando foi interrompida por três vezes por um ciclista, que hostilizou a equipe de reportagem.

Aos gritos de "fake news" e "Globo lixo", o homem acabou atrapalhando o trabalho da jornalista, que não deixou barato. “Só um minuto. Você vai xingar novamente? Essa pessoa está passando insistentemente aqui. Desculpa, Lilian, ter que interromper as informações tão essenciais neste momento para tentar inibir essa pessoa. Você me perdoe pela minha atitude, mas eu tive que ir até ele, porque eu vi que ele passou três vezes para interromper o nosso trabalho”, disse Elisabete.

“As pessoas querem se manifestar, né? As vezes se manifestam de uma maneira exagerada com quem tá trabalhando, informando a população nesse momento tão difícil, onde tantas pessoas morrem e a gente está em uma semana tão cruel, não só para o estado de São Paulo, mas para o país todo. Nessa semana mesmo, falando da letalidade, a gente registrou a maior marca de óbitos em 24 horas: foram 521 pessoas que perderam a vida de um dia para o outro. É como se uma pessoa morresse por Covid-19 a cada três minutos no estado de São Paulo”, lamentou a jornalista.