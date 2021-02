Karol Conká e Flora Matos Reprodução

Publicado 22/02/2021 10:33 | Atualizado 22/02/2021 10:47

São Paulo - Karol Conká está no meio de mais uma polêmica. Como se não bastasse toda encrenca na qual ela se meteu no "BBB 21", a cantora também arrumou confusão fora da casa. Ela estava conversando com Lumena sobre a briga com Camilla de Lucas e começou a dizer que já levou uma garrafada na cara de uma artista de rap. Flora Matos desmentiu as acusações e ainda chamou a sister de "mau-caráter".

"Eu já levei garrafada na cara de uma artista de rap em Brasília. Sabem quem, né? Toda a equipe caiu fora no mesmo dia e os artistas falaram 'adeus'. Jogou na minha cara. Chegou e 'pau' na minha cara. Eu não fiz nada. Me xingava no Twitter, fazia post, falsificava flyer. Desde o início da minha carreira, ela me atazanou a vida. Vivi um inferno e eu nunca falei nada. Nunca revidei os tuítes maldosos. Um dia o Emicida falou para mim: 'Não sei como você aguentou'. Porque ele revidou, ele acabou falando umas coisas", Karol disse para Lumena.

Quem quer ser sua amiga depois de saber quem você é? As pessoas não sabiam mas eu já. https://t.co/bhv10W82Hm — FLORA MATOS (@FloraMatos) February 22, 2021

Logo após esse trecho da conversa viralizar nas redes sociais, os fãs do programa começaram a suspeitar que essa história envolveria a rapper Flora Matos. No começo, a artista preferiu se abster do assunto. "Nem vou comentar as acusações porque ela mente demais", ela postou no Twitter. Porém, logo depois começou a comentar as falas da participante do "BBB" e a criticar Karol Conká.

"O que deu nela para ficar falando de mim por 36 horas seguidas?", Flora Matos questionou. Ela também negou que houve perseguição no Twitter e falsificação de flyer. "Nunca colei no show de gente que eu não gosto só para causar", garantiu.

Falsificação de flyer? Perseguição no twitter?

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — FLORA MATOS (@FloraMatos) February 21, 2021

O que deu nela pra ficar falando de mim

por 36 horas seguidas? — FLORA MATOS (@FloraMatos) February 22, 2021

Nunca colei no show de gente

que eu não gosto só pra causar. — FLORA MATOS (@FloraMatos) February 22, 2021

"Ela é uma ingrata, manipuladora e essa, sim, pode ser chamada de mau-caráter", ela continuou. Flora ainda disse que ninguém sabia quem era Karol Conká, até ela levá-la na MTV por "pura generosidade".

Ela é uma ingrata, manipuladora, e essa

sim pode ser chamada de mau-caráter. — FLORA MATOS (@FloraMatos) February 22, 2021

Com certeza! Até porque na MTV ninguém sabia quem ela era até eu levar ela lá por pura generosidade. E ela é essa ingrata que ela ta mostrando agora pra todo o Brasil!!! — FLORA MATOS (@FloraMatos) February 22, 2021

"Galera, faz o favor de ouvir meu disco e parem de ouvir as mentiras da Karol Conká. Nunca chamei ela para sair, a não ser do 'Big Brother' na terça", Flora Matos postou no Twitter e encerrou o assunto.

Galera, faz o favor de ouvir meu disco e parem

de ouvir as mentiras da Karol Conka. — FLORA MATOS (@FloraMatos) February 21, 2021

Quem quer ser amiga(o) dessa cobra sabendo quem ela é? — FLORA MATOS (@FloraMatos) February 22, 2021