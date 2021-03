Ronaldo e Celina Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 20:15

O ex-jogador e craque da Seleção Brasileira Ronaldo Fenômeno vai ser papai mais uma vez. É que Celina Locks, companheira do atleta, revelou que está grávida, neste domingo, através das redes sociais. Juntos desde 2015, eles moram atualmente m Madrid, na Espanha, onde ele preside o clube Real Valladolid.



Em publicação enigmática, a modelo sugere a gestação do primeiro filho do casal e afirma que é a realização de um sonho: "Sem palavras para descrever esse momento! Uma nova fase da minha vida se inicia. E, junto dela, vem uma grande responsabilidade, escreveu e continuou. "Ao longo dos meus 30 anos, sempre me pegava imaginando se algum dia esse momento chegaria. E, agora, aqui estou eu com essa felicidade imensa dentro de mim", escreveu.

Publicidade

Após a publicação da foto e da mensagem, centenas de fãs comentaram a postagem. Alguns sem acreditar, outros desejando felicidades ao casal. Até famosos, como Glória Maria e Adriane Galisteu, comentaram o post. Ronaldo também é pai de Maria Sofia (10), Maria Alice (9), Ronald (19) e Alexander (14).