Cardi B elogia MC Rebecca e Anitta Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 21:26

A rapper americana Cardi B prova, mais uma vez, que é que está de olho na música brasileira. é que na tarde deste domingo, ela compartilhou um vídeo no Twitter da coreografia do hit "Tô Preocupada", de MC Rebecca e Anitta. No post ela disse "Essa é a minha favorita, Anitta. Eu amo quando ela faz funk".

No vídeo, Rebecca e Anitta aparecem dançando num cenário paradisíaco durante viagem à República Dominicana. Depois do sucesso de "Combatchy", a dupla volta com força total, com funk proibidão, no estilo 150 BPM, com produção do DJ Will 22.

Publicidade

Em pouco mais de uma semana o batidão alcançou #1 nos TTs Brasil (com 15 minutos de lançamento), Top 30 e Radar da Semana no Spotify Brasil, foi a canção mais tocada no mundo no Last.Fm no dia do lançamento, terceiro lugar no iTunes de Portugal, além das visualizações que não param de subir - já são mais de 5,3 milhões de reproduções no Youtube.