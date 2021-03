Enzo Celulari e Bruna Marquezine em Alagoas Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 09:42 | Atualizado 08/03/2021 09:47

Rio - Em meio aos rumores de que está vivendo um romance com Bruna Marquezine, Enzo Celulari aumentou ainda mais as especulações ao se declarar para a atriz nas redes sociais. Bruna postou no Instagram fotos de um ensaio fotográfico e Enzo fez questão de comentar: "Te amo".

Recentemente, Enzo e Bruna foram flagrados juntos por um fã em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Os dois já estariam se relacionando desde janeiro. Filho de Claudia Raia e Edson Celulari, Enzo estava solteiro desde que terminou seu namoro com a milionária Victoria Grendene, em fevereiro do ano passado. No dia 30 de janeiro, ele e Bruna Marquezine chegaram a ser fotografados trocando beijos em Fernando de Noronha. Os dois ainda não assumiram oficialmente o romance.