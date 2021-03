Oprah, Meghan e Harry Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 15:27 | Atualizado 08/03/2021 15:30

A entrevista de Meghan Markle e Harry para Oprah repercutiu bastante nas redes sociais. Principalmente a fala da atriz sobre um membro da família real que estaria preocupado com a cor do primeiro filho do casal, Archie. Nas redes sociais, muito se especulou sobre quem seria esse membro e, nesta segunda-feira, a apresentadora revelou o que sabe sobre a pessoa em uma entrevista ao "This Morning", da CBS.



Oprah contou que Harry não contou exatamente quem foi, mas que fez questão de dizer quem não fez parte da conversa. "Ele (Harry) não revelou a identidade desta pessoa para mim, mas fez questão que eu soubesse que nem sua avó, nem seu avô fizeram parte disso. Tentei saber o nome dessa pessoa em frente às câmeras e atrás dela, mas ele não me disse", revelou Oprah.



Na entrevista de duas horas, Meghan afirmou que o assuntou foi uma preocupação para a família real. "Houve várias preocupações e conversas sobre o quão escura seria a pele dele quando nascesse".