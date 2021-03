Por O Dia

Publicado 08/03/2021 15:39

Rio - O espetáculo "BR-Trans", dirigido por Jezebel de Carli e estrelado por Silvero Pereira, conta com programação especial, totalmente online e gratuita durante o mês de março. O projeto promoverá 13 sessões do peça, além de uma série de atividades.Na sexta-feira, dia 12 de março, o público poderá conferir às 19h uma sessão ao vivo transmitida diretamente do palco do Teatro Popular Oscar Niemeyer, de Niterói, pelo Facebook da instituição. O espetáculo será gravado e disponibilizado em formato de temporada de 16 a 28 de março, de terça a domingo às 20h através do link Criado a partir de fragmentos de vidas reais, BR-TRANS versa acerca de histórias presentes no cotidiano de pessoas do universo LGBTQI+, onde o preconceito e a violência são imperativos. Entretanto, a peça não se restringe somente a episódios tristes, ela revela casos de empatia e emoção que garantem à obra perpetuar momentos comoventes e de profunda humanização. A peça foi eleita uma das ‘10 melhores peças de 2015’ – pelo jornal O Globo e foi indicada aos prêmios APTR, CesgranRio, Questão de Crítica e Aplauso Brasil, nas categorias melhor espetáculo, dramaturgia, direção e ator.A partir de 9 de março o público poderá conferir uma série de atividades também online e gratuitas. O músico Rodrigo Apolinário promoverá um workshop de iniciação musical, com quatro videoaulas para atores, atrizes e diretores, com duração de 45 minutos cada. Apolinário abordará alguns fundamentos essenciais da música, relativos à percepção rítmica e melódica, para desenvolver a escuta sensível, a musicalidade e a expressão criativa e apresenta demonstrações utilizando instrumentos musicais, o corpo e também objetos diversos. Não é necessário conhecimento prévio de música, tampouco instrumentos para a prática dos processos. As aulas serão transmitidas às 18h nos dias 09, 11, 16 e 18 de março, pelo link do Youtube Já o programa Conversas de Coxia tem o objetivo de viabilizar o trabalho da equipe técnica do espetáculo e traz histórias vividas por aqueles que estão nos bastidores da cena, como a camareira Conceição Telles, o diretor de cena e contrarregra Gerson Porto, e o técnico e operador de som Arthur Ferreira. As entrevistas, com 45 minutos de duração, registram os saberes e as competências desses profissionais, com direito a visitas técnicas a cada uma das áreas – camarim, palco e cabine técnica. Conversas de Coxia inicia em 26 de março às 20h pelo Youtube.