Juliette reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 17:44 | Atualizado 08/03/2021 17:46

Em uma ação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, as mães dos confinados no "BBB 21" deram depoimentos emocionantes sobre suas histórias com os filhos. Uma, em especial, está chamando a atenção dos internautas: a mãe de Juliette surpreendeu e comoveu a web após contar que a filha ensinou ela a ler e escrever.

fotogaleria

Publicidade

"Batalhadora, juntou dinheiro cortando cabelo por 20 anos até comprar a primeira casa. E você a ensinou a ler e a escrever", disse Thelma, falando sobre Fátima, mãe da sister.

Ao escutar o depoimento, Juliette se emocionou e mandou um recado. “Mainha, eu te amo. Se cuida, mãe! Minha rainha, obrigada por tudo. Você é a minha vida, mãe, se cuida por favor. Eu te amo, mainha, muito. Fica em casa, por favor “, pediu.

Publicidade