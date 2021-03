Ingrid Guimarães Reprodução

Publicado 09/03/2021 14:32

Durante ação paga das Lojas Americanas no "BBB 21" , Ingrid Guimarães fazia perguntas aleatórias aos participantes do reality que, dentro de uma caixa à prova de som, deveriam apenas responder com "sim" ou "não", como nos programas de auditório mais antigos.

A atriz começava com perguntas inofensivas e bem humoradas como "pareço com a Gisele Bündchen?" até chegar em "você gostaria de trocar o carro que acabou de ganhar por uma máquina de lavar roupas?" para quem estivesse na cabine..



Na vez de Viih Tube, a apresentadora perguntou se a youtuber trocaria o "BBB" por "A Fazenda" na hora de testar se a participante já estava sem ouvir nada. Viih respondeu que sim, e, aos risos, Ingrid disse: "ih, levei bronca".



