Publicado 19/03/2021 07:44 | Atualizado 19/03/2021 08:08

Rio - A prova do líder desta semana é de resistência. Os brothers já estão na disputa há mais de oito horas. Com isso, os memes já começaram a surgir nas redes sociais. Viih Tube, conhecida por tomar poucos banhos no reality show, já virou alvo de piadas. Em determinados momentos, os participantes recebem jatos de água e os internautas disseram que o "BBB" está forçando Viih a tomar banho.

Camilla de Lucas também fez piada com a amiga. "Aeeeee, Viih Tube, tomou banho", gritou a influenciadora digital. Viih Tube entrou na brincadeira. "Estou tomando banho, Brasil", disse a youtuber.

Na disputa, os brothers formaram duplas. Um integrante tem que ficar sentado em uma espécie de carrinho, que fica rodando como em um carrossel. O outro fica responsável por uma alavanca. A alavanca tem que estar sempre acionada, caso isso não aconteça, o painel ficará vermelho e vai gerar a eliminação da dupla. A primeira dupla eliminada está diretamente no paredão.

Os participantes que estão no carrinho ficam recebendo jatos de ar e de água. Daí começaram os memes com Viih Tube.