Simone e Simaria João Viegas

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 16:07 | Atualizado 09/03/2021 16:10

Após três edições como técnicas do "The Voice Kids" e duas vezes campeãs da competição, Simone e Simaria anunciam o afastamento para o ano de 2021.

Com a recém chegada de Zaya, filha de Simone, a dupla entende que a dedicação necessária neste momento, com a pandemia, é diferente. Por conta do cronograma de gravação, logística de São Paulo X Rio de Janeiro, e cuidados que a maternidade exige neste início, a dupla não integrará o time da atração, neste ano.

"Agradecemos muito a parceria nestes três anos, com a TV Globo. Temos o 'The Voice Kids' como uma família e este sentimento não vai mudar. Mas estaremos acompanhando a atração e torcendo pelos grandes talentos que estarão no programa", resume Simaria. Já Simone, que deu à luz a Zaya no dia 22 de fevereiro, completa: "Agora com a minha bebezinha, não vamos entrar em estúdio, mas esperamos em breve estar com a família The Voice Kids e com os nossos passarinhos que cantam e encantam neste programa".