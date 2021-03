Carla Diaz no quarto secreto Reprodução

Publicado 10/03/2021 16:03 | Atualizado 10/03/2021 16:08

No quarto secreto do "BBB 21", Carla Diaz viu uma conversa entre Fiuk e Gilberto falando sobre ela. Para eles, o fato da atriz ter sido "eliminada" significa que eles estão no caminho certo no jogo.

"Independente acho legal a gente ver que não estamos doidos. A gente realmente tem uma visão aqui, é uma sensibilidade que em vários momentos está fazendo sentido", disse Fiuk.

No quarto, Carla riu de Fiuk dizer que eles não estão loucos e rebateu: "Vocês estão".

"Eu tenho na minha cabeça você, Sarah. E agora, só você e Sarah. Obviamente que tem outras pessoas que eu gosto. Mas assim, se hoje tivesse você, Sarah e qualquer outra pessoa para votar, era qualquer outra pessoa. Se eu tivesse escolher entre, você, Sarah e qualquer outra pessoa, era qualquer outra pessoa. Eu sou muito transparente", respondeu Gilberto, que completou: "Eu já tinha sentido que tinha mudado essa relação só que eu não queria aceitar".

Fiuk continuou falando sobre Carla. "Eu sinto coisinhas da Carla desde o comecinho. Ela fingia que era a minha amiga".

Nesse momento, a atriz se indignou e rebateu: "Gente, as pessoas se doem com qualquer coisa, Fiuk se doeu com sapato, com cadarço".