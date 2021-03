Carla Diaz Reprodução de internet

Publicado 10/03/2021 16:44 | Atualizado 10/03/2021 16:45

Carla Diaz foi a mais votada no Paredão falso e vai passar uns dias no quarto secreto assistindo ao que rola na casa do "BBB 21". Ela já começou a desmascarar alguns dos participantes , mas na tarde desta quarta-feira (10) se irritou com as câmeras do pay per view e acabou levando uma bronca da produção.



A televisão do quarto secreto não tem som o tempo todo. Carla recebeu seis cards e cada um deles dá o direito de assistir às imagens com som durante duas horas. A sister colocou um dos cards para ouvir o papo entre Gil e Fiuk, mas a câmera foi cortada para Camilla arrumando a casa e a artista se irritou.



"Gente, de novo, Camilla vai até dormir aí, já conheço ela. Vocês estão fazendo eu perder meus créditos. Eu sou rebelde, hein, produção. Vocês estão de sacanagem", reclamou Carla.



Logo em seguida, ela levou uma bronca da produção. "Atenção: a senhora não pede nada. Siga sua vida", disse o Big Boss no microfone. "Está bom, desculpa", respondeu a atriz e continuou assistindo à TV.