Rodolffo Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 18:48 | Atualizado 10/03/2021 18:49

Aproveitando os últimos momentos no quarto do líder, Rodolffo decidiu tomar banho pelado, na tarde desta quarta-feira. O que ele não esperava era ser flagrado por Caio, que saiu do quarto assustado.

Ao ver Rodolffo do jeito que veio ao mundo, Caio saiu gritando do quarto: "Eu vi a bunda dele".

Gilberto e Juliette, que não são bobos, foram correndo tentar ver alguma coisa pela janela. "Ai que nervoso. dá para ver as coisas", disse Gil. "Ô meu Deus, que homem louco", completou Juliette.

Gil e Juliette ainda chamaram outros brothers para se juntar a eles, mas Sarah negou: "Eu não quero ver não".