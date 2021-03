Gilberto chorando após volta de Carla Reprodução/Globoplay

Rio - Após Carla Diaz voltar do paredão falso, um clima de medo atingiu Gilberto no "BBB21". O pernambucano foi um dos participantes que mais criticou a atriz depois que ela deixou o reality na terça-feira e ficou em choque com o retorno.



Enquanto os outros estavam dormindo, Gilberto se escondeu na despensa e chorou. "Tô com muito medo da rejeição. O Brasil inteiro me odiando, não vou conseguir lidar com isso", desabafou.