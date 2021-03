Rosamund Pike no filme Eu me Importo Divulgação

Rio - Rosamund Pike, de 42 anos, revelou que tem uma forma incomum de guardar os prêmios. Durante uma participação no programa de Ellen DeGeneres nesta quarta-feira, Pike disse enterra os troféus no jardim de casa.



"Posso perguntar sobre você enterrar seus prêmios em seu jardim? Isso é verdade ou é um rumor?", questionou Ellen. "Acho difícil exibir qualquer prêmio em casa. Como as pessoas interagem com eles quando voltam para casa? Elas dizem: 'Uau, veja, esses são seus prêmios'?", disse a estrela de "Garota Exemplar". "Acho que é estranho. Então eu os enterro no jardim e só deixo uma parte aparecendo, para que você possa ter um vislumbre de uma mão, de uma coroa ou, talvez, de um globo", completou.