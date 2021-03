Vibração, LK Divulgação

Depois de anunciar uma pausa em seus trabalhos em conjunto, os integrantes do grupo 3030 aproveitam a quarentena para se dedicarem a projetos solos. Agora, é a vez do produtor, compositor e cantor LK de lançar o seu mais novo single. “Vibração” é uma parceria com a cantora Bárbara Dias e o rapper Chino, do grupo Oriente, e chega nas plataformas de música e com clipe no YouTube nesta quinta-feira.

“Vibração” nasceu de um session entre os artistas na casa do LK, na Bahia. Com um clima ao

mesmo tempo tropical e intimista, a música é quase um pedido de perdão de um homem à sua

amada.