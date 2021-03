Flay Divulgação/ Ari Prensa

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 15:11 | Atualizado 12/03/2021 15:21

Flay lançou, nesta sexta-feira, o clipe de 'Osmar', seu primeiro single solo após a participação no 'Big Brother Brasil 20'. Estrelado por ela e Carlinhos Maia, o vídeo conta com as participações especiais de Rita Cadillac, Thayse Teixeira, Camila Uckers, João Quirino e Tiago Dionisio.

No vídeo, a nordestina apostou em uma história cômica e alto astral, embalada ao som do brega raiz. Assim que foi lançada, nesta quinta-feora, a música já entrou para os assuntos mais comentados do mundo no Twitter com a tag "CADÊ VOCÊ OSMAR".



"'Osmar' foi um trabalho muito especial para minha carreira, com ele quis mostrar não só minhas raízes nordestinas mas também vários dos talentos que temos nessa região tão rica e maravilhosa do país! O brega é um estilo muito consumido por lá e que foi se espalhando por todos os lados, conquistando todo mundo com a energia que carrega, e essa música é exatamente assim, traz alegria, leveza, diversão e tudo o que quero levar nos meus trabalhos musicais. O resultado ficou do jeitinho que eu queria e espero que as pessoas dancem muito ao som de Osmar!" conta Flay.