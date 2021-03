Por O Dia

Publicado 12/03/2021 15:36 | Atualizado 12/03/2021 15:52

Rio - Yuusuke Kawai, candidato a governador da região de Chiba, no Japão, está fazendo campanha política fantasiado como Coringa. Segundo o site "Unilad", além da fantasia, o político também imita o jeito do palhaço criminoso em seus vídeos de campanha.



No vídeo principal da campanha, é possível ver Kawai dançando e cantando como Joaquin Phoenix, ator que viveu o vilão em 2019. Em entrevista à impresa japonesa, Kawai revelou que não enxerga o Coringa como um vilão e sim como um "herói sombrio", e que espera que sua imitação conquiste o "apoio das massas".

De acordo com a imprensa internacional, Kawai é o principal rival de Masayuki Hiratsuka, representante da extrema direita local e crítico do uso de máscara durante a pandemia do novo coronavírus. A disputa entre os dois é por Chiba, região que envolve a Península de Boso e a parte oriental da Baía de Tóquio.O candidato também, que tem uma postura mais séria em relação a pandemia, tem propostas polêmicas como adotar a canção "Let it Go", do filme "Frozen", como novo hino de Chiba. Kawai também está propondo a mudança no nome do aeroporto para Disney Sky, além da abolição da palavra "lixo" e a transformação para "fragmento de estrela".