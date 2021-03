Shopping Tijuca - Criamigos Divulgação

Por Priscila Correia

Publicado 12/03/2021 16:02 | Atualizado 12/03/2021 16:03

Libertação dos padrões de beleza desde a infância



O mês de Março é mundialmente marcado por ser o Mês da Mulher e a Mãe Musical, a cantora e compositora Elisa Gatti, preparou uma homenagem muito especial em parceria com a escritora Emília Nuñez. Para fortalecer a auto aceitação das meninas desde a infância, lançou a faixa “Toda Menina É Bonita” nas plataformas digitais e YouTube. Inspirada na obra “Da raiz do cabelo até a ponta do pé” (Editora Tibi), protagonizada pela personagem Nandoca e de autoria de Emília (conhecida nas redes sociais como A Mãe Que Lê), música e livro reforçam que a individualidade de cada uma tem seu encanto, seja com cabelo black, liso ou cacheado. E para que as meninas sejam verdadeiramente representadas e se sintam parte dessa mensagem, a Mãe Musical preparou um clipe com seguidoras entre 5 a 10 anos, de várias regiões do Brasil. O vídeo reuniu 36 meninas com características diferentes que interpretam a canção e representam a beleza da diversidade. Para assistir, acesse https://www.youtube.com/watch?v=FVXpEAp_tCc



Três espetáculos infantis premiados ganham temporada online e gratuita



Nesta situação de isolamento, amigos e parentes têm se distanciado e o lugar em que moram se tornou o local de trabalho, escola e espaço de lazer. E pensando em levar alegria e poesia, a Palavra Z Produções Culturais irá proporcionar um delicioso encontro com a arte. Durante três fins de semana de março, de 13 a 28, adultos e crianças poderão, de suas casas, assistir a três musicais premiadíssimos. São espetáculos que provocam o pensamento, atiçam a criatividade e estimulam o diálogo entre pessoas de todas as idades. A temporada, com patrocínio da Lei Aldir Blanc, Governo Federal e Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, será transmitida gratuitamente através do canal youtube.com/palavraz. Todas as sessões têm início às 16h. Os espetáculos são “A Gaiola”, que conta a história de amor e de separação entre uma menina e um passarinho; “Contos Partidos de Amor”, que apresenta a história de quatro pessoinhas apaixonadas e ciumentas, que discutem sobre relações possessivas e amorosas; e “Vamos Comprar um Poeta”, inspirado em livro homônimo de Afonso Cruz, que narra a chegada de um poeta à casa de uma família comum.



Um presente para as mulheres



Com temporada online de 04 apresentações e escrita por 8 autoras, o projeto “Um Zoom em Clarice” performa a partir do encontro da vida e obra de Clarice Lispector, em diferentes fragmentos que costuram a mulher de múltiplos talentos e facetas. Silêncios, palavras e imagens se configuram como uma possibilidade de adentrar o trabalho desta artista que adotou o Rio de Janeiro como cidade para viver. As apresentações acontecerão de 12 a 15 de março pela plataforma ZOOM. Além da temporada com encenação performativa virtual, o espetáculo terá o registro videográfico disponibilizado para instituições públicas de ensino de teatro. "Um Zoom com Clarice" também realizará ciclos de conversas sobre o “processo de escrita e Clarice Lispector”, via Instagram, além de uma oficina de performance que será ministrada por Natasha Corbelino e mariah miguel, com entrada aberta e gratuita. Com as oficinas, “Um Zoom com Clarice” busca promover a reflexão da continuidade das pesquisas acadêmicas de Natasha e Mariah e, assim, retornar para a sociedade o investimento feito em Educação pública de qualidade. Já com as rodas de conversa, têm como objetivo dialogar sobre o processo de construção e as questões suscitadas pela autora homenageada e fomentar, a partir do encontro de saberes, a prática literária para ampliar o acesso à obra de uma das autoras mais importantes do Brasil. O projeto realizará uma sessão do espetáculo e do debate com tradução para LIBRAS. De 12 a 15 de março de 2021, sempre às 17h, na plataforma ZOOM. Classificação etária 14 anos e entrada franca. Inscrições para a Oficina e informações pelo Instagram @umzoomemclarice



Mini websérie infantil já está no ar



Já está no ar a minissérie infantil “A menina Girassol”, da Cia Conte Outra Vez. Ao todo, são três episódios com temas sobre o cotidiano da menina como bullying, amizade e alguns afazeres de casa como a coleta de lixo. A cada episódio a personagem divide suas experiências e propõe, de forma criativa, soluções para problemas do seu dia a dia. Os primeiros episódios já estão disponíveis no canal do YouTube da Cia. E encerrando a trilogia, ''Lixo no Lixo'' é o último e 3º episódio que vai ao ar no próximo dia 13/03 (sáb), também às 18h. O projeto foi contemplado no edital de Fomento à Produção e Aquisição de Bens e Serviços da Prefeitura de Nova Iguaçu, via Lei Aldir Blanc, e aposta em uma linguagem leve e divertida para entreter os pequenos em situação de isolamento com programação on-line, acessível e gratuita. A minissérie é baseada no espetáculo “O sonho da menina Girassol”, produzido e adaptado pela Cia Conte Outra Vez - que realiza diversas produções e eventos culturais desde 2018. O Governo Federal, Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura de Nova Iguaçu, Secretaria Municipal de Cultura e FENIG patrocinam a mini websérie infantil ''A menina Girassol''. Para assistir, acesse https://www.youtube.com/c/ConteOutraVez/videos



Websérie com mulheres da Baixada Fluminense em busca de partos respeitosos



O que era antes 'apenas' um compilado de entrevistas da jornalista Priscila Bispo e do fotógrafo Mazé Mixo vai virar série. O episódio piloto conta histórias de mulheres da Baixada Fluminense em busca de partos respeitosos e já está disponível no canal do YouTube da websérie. “Lugar de Parir” traz uma reflexão sobre humanização do parto, dos direitos da mulher e a saúde pública sob essa ótica nas periferias e subúrbios do Rio de Janeiro. Lança, também, um olhar sobre a importância de profissionais de saúde realmente comprometida(o)s em fazer desse 'lugar' – físico ou simbólico – um espaço possível e humano onde as mulheres que mais precisam possam parir seus filhos. Doulas, enfermeiras obstetras, psicólogas e mães reafirmam a necessidade de espaços mais acessíveis e inclusivos, em especial, iniciativas como grupos de apoio ao parto – a exemplo do Ishtar Rio, que passou a ter uma outra perspectiva de humanização quando o núcleo de Nova Iguaçu foi inaugurado pela doula e moradora de Belford Roxo, Paula Inara. Para a realizadora e jornalista Priscila Bispo, a série levanta ainda a necessidade de estabelecer políticas públicas com um olhar mais atento a essas questões. Já Paula Inara Melo, educadora perinatal e doula membro da diretoria da Associação de Doulas do Rio de Janeiro (ADOULAS-RJ), acredita que é possível vislumbrar um cenário mais promissor fazendo com que informações de qualidade não fiquem restritas a um pequeno grupo de mulheres. O Governo Federal, Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura de Nova Iguaçu, Secretaria Municipal de Cultura e FENIG patrocinam o lançamento do episódio piloto da websérie Lugar de Parir. Para assistir ao trailer, acesse https://www.youtube.com/watch?v=i4eTthUz47U



Nostalgia e diversão ao ar livre marcam verão carioca 2021



Sucesso entre crianças, adolescentes e adultos cariocas dos anos 70, 80 e parte dos 90, o Tivoli, parque mais emblemático do Rio, está com desconto especial pelo Clubinho de Ofertas. Localizado ao lado do estacionamento do Shopping Via Parque, na Barra da Tijuca, o parque tem sido uma das principais atrações do verão 2021 no Rio de Janeiro. No espaço de 50 mil², há os brinquedos que marcaram gerações, como o Bicho da Seda e o Barco Viking (totalmente restaurados e adaptados para os mais modernos padrões atuais de segurança), e outras atrações inéditas, como Moveit, Terminator, Kataclisma, Comic Show, entre outros, além da maior pista de bate-bate do Rio, com mais de 200m². Para as crianças, especificamente, brinquedos como Carrossel, Trenzinho, Pistinha, Jumbos Voadores, Aviãozinho (red baron) e as mini montanhas-russas Abelhinha e Ligeirinho são o ponto alto do parque. E pelo Clubinho de Ofertas, o passaporte chega com até 49% de desconto, com preços a partir de R$69,90. Para comprar, acesse https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/tivoli-park-1471 Vale lembrar, ainda, que o local segue todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.



Estação pop up oferece possibilidade de compra remota



O Shopping Tijuca inaugurou uma estação pop-up do Criamigos, tradicional rede de pelúcias personalizáveis que encanta o público infantil. Com a novidade, os visitantes do shopping tem à sua disposição uma oficina onde poderão dar vida a personagens como unicórnios, gatos, cachorros, ursos, entre outros. Com o intuito de resgatar as brincadeiras de criança e os momentos familiares de uma forma lúdica e criativa, aqueles que estiverem passando pelo shopping também poderão personalizar seus bichinhos com roupas, acessórios e mensagens de voz, que são reproduzidas ao apertar a mão do novo amigo. Além disso, o público é convidado a colocar um coração dentro do “bichinho”, dando um toque de vida ao novo amigo que está nascendo. Os valores variam conforme a personalização. A pelúcia custa entre R$69,90 à R$94,90, incluso a certidão de nascimento, vida e cerimonia do coração e a casinha perfumada. Gravação de voz por R$49,90, roupinhas, sapatinhos e os acessórios são a partir de R$2,00. O valor final da pelúcia varia entre R$180,00 à R$250,00, conforme a escolha realizada na loja pop-up localizada no piso L1, próximo à entrada Enaldo do shopping ou também através do atendimento via assessora de compras pelo whatsapp (21) 99184-3702 com pagamento online e entrega via delivery ou drive thru agendado. Como benefício para os clientes fiéis, o Viva Shopping Tijuca, programa de relacionamentos presente dentro do app do shopping, também está oferecendo descontos entre os dias 01 e 14 de março. Para os clientes da categoria 01 serão 30% de desconto na pelúcia padrão, categoria 02 com 40% de desconto e 03 com 50% de desconto e ainda ganha um livro para colorir Criamigos. Para ser um cliente Viva Shopping Tijuca, basta baixar o app Shopping Tijuca, se cadastrar e incluir as notas fiscais das compras realizadas no shopping, quanto mais notas e o valor delas, maior será a sua categoria. O Shopping Tijuca fica na Av. Maracanã, 987, na Tijuca. Mais informações em www.criamigos.com.br e https://www.shoppingtijuca.com/



Para crianças personalizarem uma camiseta



Estimular a criatividade com brincadeiras é o objetivo de todos os pais com seus filhos – e dar a chance a eles de customizarem seus próprios objetos é uma oportunidade única nesse sentido. Para ajudar, o Gato Galáctico, um dos principais youtubers para o público infanto-juvenil, dá uma força às famílias. A Ziggle, agência boutique de licenciamento de marcas infantis e personagens, disponibiliza a nova coleção tie dye do personagem. O produto é fabricado em parceria com a i9 Brinquedos, responsável pela marca #Euqfiz. Tie dye é uma técnica antiga de tingimento de roupas e tecidos, que tornou-se bastante popular nos últimos anos, principalmente entre as crianças, com a proposta de as pessoas customizarem suas próprias camisetas. No caso da coleção do Gato Galactico, o kit contém três cores de tintas e uma camisa com a imagem do personagem para ser personalizada. O objetivo é estimular a criatividade e o lado artístico das crianças. A coleção tie dye do Gato Galáctico custa R$99,90 e está disponível para venda a partir de março nas principais lojas do país e também pela internet. Mais informações em www.ziggle.com.br



Podcast inspira crianças e adultos no mês da mulher



Um programa para ouvir e deixar a imaginação viajar na história de vida de mulheres inspiradoras que deixaram sua marca por onde passaram. A mais popular líder dos quilombolas jamaicanos do século 18; uma escritora holandesa que ajudou a salvar a vida de muitos judeus ao escondê-los dos nazistas durante a II Guerra Mundial; uma menina de 13 anos da Mongólia que vence uma tradicional competição masculina de caça com águia, montada num cavalo. Estas são algumas das novas narrativas do Histórias de Ninar Para Garotas Rebeldes, que acaba de estrear sua segunda temporada gratuitamente em todas as plataformas de streaming de áudio, sob a chancela da publisher B9. Os primeiros episódios já estão disponíveis e toda quarta-feira, até dia 23/06, um novo episódio entra no ar em todas as plataformas de streaming de áudio. Mariana Ferrão, MC Soffia, Roberta Estrela D'Alva, Karina Oliani, Gabriela Manssur, Naruna Costa, Tassia Reis, Flavia Cintra, Stephanie Ribeiro, Lygia da Veiga Pereira e Alê Xavier são as vozes que dão vida às personagens escolhidas para essa temporada. No episódio de estreia, a atriz, pesquisadora e poeta brasileira Roberta Estrela D'Alva conta a história de Nanny of the Maroons, uma garota que não podia ser capturada. Nas selvas da Jamaica, escravos fugitivos chamados quilombolas viviam juntos em colônias, e a “Rainha Nanny” era uma de suas líderes. Com a ajuda de seus ancestrais e da força de seu povo, Nanny ensinou os escravos a usar o meio ambiente a seu favor e lutar. O legado da Rainha Nanny continua a inspirar ativistas e rebeldes até hoje. Indicado para crianças a partir de 5 anos, o podcast é uma produção do B9 com patrocínio do banco Bradesco. Para conhecer, acesse https://www.b9.com.br/shows/garotasrebeldes/



Filme musical ensina o alfabeto deforma lúdica



O desenho animado Giramille lançou na última quinta-feira o clipe musical de “ABC’s”. O filme está disponível no canal oficial da girafinha mais querida do Brasil no YouTube e o single já está disponível nas principais plataformas de streaming. O vídeo se passa com a Giramille e sua turma em uma linda viagem pela Rússia até a China, passando pela Mongólia, lembrando que o trajeto existe e é conhecido como Transiberiana e Transmongoliana.