Geraldo Luís está em UTI com Covid-19 Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 16:35 | Atualizado 12/03/2021 17:51

Rio - Ainda na UTI e sem previsão de deixar o hospital, Geraldo Luís usou as redes sociais nesta quinta-feira para falar sobre a batalha que está enfrentando contra o coronavírus. O apresentador do "Balanço Geral", da Record TV, pediu para que as pessoas se cuidem e demonstrou otimismo.



"Toda dor deve ser transformadora. De uma dor de cabeça a um vírus. Se não nos toca, não mudamos em nada… O mundo precisa de novos nós", diz a imagem compartilhada por ele. Na legenda, Geraldo também falou sobre as vacinas. "Mais vacinas, mais consciência! E mais tudo a esse povo. Se cuidem como puderem. Mais do que nunca se cuidem", pediu.