Publicado 12/03/2021 17:36

Rio - O ator Eddie Murphy revelou que tem planos de fazer o terceiro filme da franquia "Um Príncipe em Nova York". Em entrevista ao programa "LIVE Kelly an Ryan", o comediante disse que para o projeto acontecer precisa esperar 16 anos.

"Tive uma ideia para fazer Um Príncipe em Nova York 3, mas ela só pode acontecer em 16 anos. Preciso ter 75 anos para fazê-la. Não me maquiar para parecer [com essa idade], mas realmente ter 75 anos", contou.O segundo filme, já disponível no Amazon Prime Video, o príncipe Akeem Joffer (Eddie Murphy) descobre que tem um filho perdido em Nova York e parte com Semmi (Asenio Hall) para encontrar o herdeiro.