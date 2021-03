Roberto Carlos e os irmãos Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 17:56

Rio - Roberto Carlos usou as redes sociais para lamentar a morte do irmão mais velho, Lauro Braga, que faleceu na última quinta-feira. Lauro estava internado há cerca de quatro meses no Rio de Janeiro após ter meningite e sofrer um AVC.



"Lauro (Nain), meu irmão querido que eu amo muito. Nosso Deus de bondade o proteja e o abençoe sempre. Amém, amém, amém. Roberto Carlos", escreveu o cantor.