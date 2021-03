Felipe Prior posa para seu primeiro ensaio sensual Márcio Farias / Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 18:08

Rio - Felipe Prior posou para seu primeiro ensaio sensual. Os cliques foram feitos pelo fotógrafo Márcio Farias, no Hotel, na Zona Sul do Rio. Durante a sessão de fotos, Prior contou o que está achando desta edição do "BBB".

fotogaleria

"Essa edição levantou um debate muito importante sobre a cultura do cancelamento e todo esse lixamento virtual que vem acontecendo na internet. Tiveram coisas muito pesadas no início, mas acho que o jogo está ficando com um clima mais leve, menos tóxico e bem mais próximo do entretenimento que a gente espera e precisa para esse momento ainda difícil de pandemia que estamos vivendo", disse.