Publicado 12/03/2021 19:50

Rio - Jennifer Lopez não está mais noiva do ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez. Segundo o site "Page Six", eles decidiram botar um ponto no final do noivado que começou em março de 2019, mas o motivo não foi informado.



“Alex agora está em Miami, se preparando para a temporada de beisebol; e ela está filmando seu próximo filme na República Dominicana”, informou uma fonte próxima ao casal.