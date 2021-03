Artista é a mulher que mais venceu Grammys na história da premiação Divulgação / Site Oficial

Publicado 15/03/2021 03:32 | Atualizado 15/03/2021 09:57

Com os quatro prêmios vencidos neste domingo (14), Beyoncé se consagrou a artista mulher que mais venceu Grammys da história. Conquistando as categorias de melhor performance R&B, melhor clipe, melhor música de rap e melhor performance de rap, a cantora agora coleciona 28 prêmios. A 63ª edição do Grammy Awards contou com performances de Billie Eilish, BTS, Dua Lipa, Harry Styles, Taylor Swift e do comediante Trevor Noah.

A rapper Cardi B apresentou um remix do seu hit “WAP” feito pelo DJ carioca Pedro Sampaio. Este ano, o rapper Kanye West levou um Grammy para casa na categoria Gospel, com o álbum “Jesus is King”. Brasileiros também estavam na disputa pelo gramofone dourado. Chico Pinheiro e Bebel Gilberto chegaram a ser indicados, respectivamente, nas categorias álbum de jazz latino e álbum de música global, mas não venceram.



Na categoria álbum do ano, venceu “Folklore” de Taylor Swift. A artista disputava o prêmio com Jhené Aiko (Chilombo); Black Pumas (Black Pumas); Coldplay (Everyday Life); Jacob Collier (Djesse Vol. 3); Haim (Women in Music Pt. III); Dua Lipa (Future Nostalgia) e Post Malone (Hollywood’s Bleeding). Billie Eilish venceu em gravação do ano com “Everything I Wanted”. A cantora deixou para trás Beyoncé (Black Parade); Black Pumas (Colors); Doja Cat (Say So); Dua Lipa (Don’t Start Now); Post Malone (Circles) e Megan Thee Stallion na parceria com Beyoncé (Savage).





H.E.R venceu como música do ano, com “I Can’t Breathe”. Também competiam na categoria Beyoncé (Black Parade); Roddy Ricch (The Box); Taylor Swift (Cardigan); Post Malone (Circles); Dua Lipa (Don’t Start Now); Billie Eilish (Everything I Wanted) e a parceria entre JP Saxe e Julia Michaels (If the World Was Ending). A cantora Megan Thee Stallion venceu o prêmio de artista revelação. Também concorriam Ingrid Andress; Phoebe Bridgers; Chika; Noah Cyrus; D Smoke; Doja Cat e Kaytranada. Em melhor performance pop solo, venceu Harry Styles com Watermelon Sugar. Dua Lipa venceu a categoria melhor álbum vocal pop com o “Future Nostalgia”.



O prêmio de melhor performance de rap melódico foi para Anderson Paak com “Lockdown”. Miranda Lambert venceu a categoria de melhor álbum country com “Wildcard”. A escolha de melhor álbum latino pop ou urbano foi Bad Buny com “YHLQMDLG”. Fiona Apple com”Shameika” foi a vencedora de melhor performance de rock.



Em melhor música de rock, Brittany Howard conquistou o Grammy com “Stay High”. A banda The Strokes foi a vencedora da categoria melhor disco de rock com “The New Abnormal”. Já em melhor álbum de música alternativa, o prêmio foi para Fiona Apple com “Fetch the Bolt Cutters”. Lady Gaga e Ariana Grande vencerem o prêmio de melhor performance de grupo ou duo pop com “Rain on Me”.