Cardi B se apresenta ao som de remix de Pedro Sampaio Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 09:51

Rio - O DJ carioca Pedro Sampaio foi acordado na madrugada desta segunda-feira com diversas ligações de seus amigos. O motivo não poderia ser melhor: uma de suas composições foi apresentada na cerimônia do Grammy. A versão remix de 'WAP', de Cardi B, com elementos do funk carioca, foi apresentada pela artista levando os fãs brasileiros à loucura.

fotogaleria

Publicidade

No Twitter, a rapper agradeceu a Pedro pela contribuição. "Thank you, @DjPedroSampaio .I just had to do it !" (Obrigada, Pedro Sampaio. Eu tinha que fazer isso!), escreveu, marcando a bandeira do Brasil.

Desde a madrugada, portanto, os nomes de Cardi B e Pedro Sampaio estão entre os assuntos mais comentados das redes sociais. Confira, abaixo, a performance com direito a funk.