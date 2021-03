Ana Maria Braga no Mais Você Reprodução/Globo/Twitter

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 16:34

Rio - Ana Maria Braga resolveu falar tudo o que pensa sobre Arthur, do "BBB21". A apresentadora do "Mais Você" apontou a indiferença como o crossfiteiro trata o romance com a atriz Carla Diaz e mostrou o triângulo que envolve Arthur, Carla e Projota.



Durante o programa, ela mostrou o momento em que Carla passa mal na prova do líder e Arthur não faz nada. "Ele não tá nem aí para a Carla. A gente que tem namorado, que gosta de namorar, tem um carinho", comentou.