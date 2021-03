Totia Meireles e Jaime Rabacov Reprodução

Publicado 15/03/2021 17:43 | Atualizado 15/03/2021 17:44

Rio - Totia Meireles surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma foto ao lado do marido Jaime Rabacov, para comemorar um ano morando na mesma casa. A atriz de 52 anos é casada com Jaime há 30 anos, mas só agora dividem o mesmo teto.



"Hoje está fazendo um ano que moramos na mesma casa... casei com o meu marido!", escreveu a atriz.