Kim Kardashian Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 19:48 | Atualizado 15/03/2021 20:15

Rio - Kim Kardashian, de 40 anos, fez uma reflexão sobre como será sua vida após a pandemia do novo coronavírus. A socialite, que está no meio do processo de divórcio com Kanye West, disse que o ano foi "desafiador", mas que percebeu uma oportunidade em toda situação.



"Acho que este ano foi um desafio para muitas pessoas, mas também acho que foi uma grande limpeza e foi uma grande oportunidade para as pessoas serem realmente gratas pelas coisas simples. E isso é um grande despertar que algumas pessoas tiveram, acredito", disse em entrevista ao produtor Jonathan Van Meter.