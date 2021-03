Apresentadora do 'Esporte Espetacular' curte dia de sol na praia

Rio - Bárbara Coelho, apresentadora do "Esporte Espetacular", aproveitou o forte sol do Rio de Janeiro nesta quinta-feira para ir à praia. Bárbara esteve nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde se divertiu jogando futevôlei. A apresentadora também mostrou sua boa forma de biquíni no local. Apesar da pandemia de coronavírus, ninguém estava de máscara.

