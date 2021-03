Documento tinha endereços, e-mails, telefones, informações de parentes e amigos e o seguro social dela Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 06:43 | Atualizado 19/03/2021 09:34

Um detetive particular de Los Angeles, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, confessou ter espionado Meghan Markle e sua família para o tabloide inglês "The Sun", em 2016, quando ela estava no início do relacionamento com o príncipe Harry. A confissão foi feita ao portal Byline Investigates, conhecido por investigar escândalos da mídia britânica.

Segundo o site, o detetive Dan Hanks, que trabalhou durante décadas para o The Sun e outros tabloides ingleses, foi contratado para descobrir detalhes da vida particular de Meghan, que na época atuava na série Suits, gravada em Toronto, no Canadá. Parentes da atriz, como seu pai, Thomas Markle, e o filho dele, Thomas Jr, além do ex-marido dela, foram investigados a partir das informações obtidas pelo detetive.

Publicidade

Dan Hanks publicou um pedido de desculpas à Meghan através do portal. "Peço desculpas a Meghan Markle e ao príncipe Harry por investigar sua família, especialmente seu pai, em nome do The Sun. Eu nunca quis prejudicar Meghan Markle e não teria feito o serviço se soubesse que causaria todos esses problemas. Também quero aproveitar a oportunidade para me desculpar com a rainha, porque agora percebo o mal que o meu trabalho para o The Sun causou para toda a família", disse ele.



À BBC, os duques de Sussex declararam que “é um momento importante de reflexão para a indústria da mídia e a sociedade como um todo, uma vez que essa investigação mostra que as práticas predatórias do passado continuam em atividade, causando danos irreversíveis para famílias e relacionamento”. O investigador revelou ainda que entregou, em 30 de outubro de 2016, um dossiê de 90 páginas sobre Meghan e parentes.

Nos arquivos, estavam endereços residenciais, e-mails, registros de carros, números de telefone, informações de outros de parentes e amigos e também o número do seguro social da atriz. Essa informação é confidencial, nos Estados Unidos e no Reino Unido, e a divulgação é crime. No mesmo dia, os primeiros boatos sobre o relacionamento de Meghan e Harry foram publicados, mas no tabloide Sunday Express.



Pouco tempo depois, uma matéria sobre uma troca de mensagens entre o casal foi publicada pelo The Sun, surgindo a acusação de que o celular da atriz ou do príncipe havia sido hackeado. O detetive vendeu seus arquivos para o Byline, entregando junto recibos e e-mails comprovando a negociação, o pagamento e a entrega do dossiê para o tabloide.

Publicidade

O The Sun disse que não pediu a Hanks que usasse métodos ilegais e que não usou o seguro social da duquesa. Conforme mostram os documentos, o detetive recebeu pouco mais de 4 mil libras (cerca de R$31 mil) pelo dossiê.