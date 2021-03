Um dia antes do fechamento das praias, Aline Riscado toma banho de mar

Rio - Aline Riscado aproveitou o forte sol que faz no Rio de Janeiro nesta sexta-feira para tomar um banho de mar. A ex-dançarina do "Domingão do Faustão" desfilou seu corpão escultural nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Depois do banho de mar, Aline Riscado vestiu um shortinho e fez seu treino matinal com uma amiga. Como sempre, ninguém usava máscara. Vale ressaltar que a Prefeitura do Rio anunciou, nesta sexta-feira, o fechamento das praias para banho de mar, prática de esportes, caminhadas na areia e comércio por conta da pandemia de coronavírus a partir de sábado.

