Publicado 19/03/2021 12:45

Rio - Menos de 20 dias depois de lançar o single 'Hold On', o astro canadense Justin Bieber acaba de divulgar em todas as plataformas digitais seu mais novo álbum de estúdio, 'Justice'. Ouça e baixe aqui . Com 16 faixas, o disco traz parcerias e colaborações de nomes como Chance The Rapper, Benny Blanco, Burna Boy, entre outros.

O novo projeto já chegou acompanhado de um videoclipe especial. O cantor disponibilizou, em seu canal no YouTube, onde acumula mais de 60 milhões de inscritos, o vídeo da faixa 'Peaches', com participação de Daniel Caesar e Giveon. Ele apresentou a música, pela primeira vez ao público, na última quarta-feira (17), durante a live 'Tiny Desk', no canal NPR Music. Além dela, Bieber também cantou 'Holy', 'Hold On' e 'Anyone'.



Em uma publicação no Instagram no final de fevereiro, o cantor anunciou a chegada de seu novo álbum para os seus mais de 165 milhões de seguidores. O post viralizou e rendeu mais de 43 mil comentários de diversos fãs e artistas ansiosos pelo novo projeto do astro canadense.



"Em uma época em que há tanta coisa errada com esse planeta destruído, nós todos buscamos cura e justiça para a humanidade. Criando este álbum, meu objetivo é fazer música que vai oferecer conforto, canções com as quais as pessoas possam se conectar e se sentir menos sozinhas. Eu sei que eu não posso simplesmente resolver a injustiça fazendo música, mas eu sei que se todos fizermos nossa parte usando nossos dons para ajudar o planeta e aos outros, vamos ficar mais perto de estarmos unidos. Esse sou eu fazendo minha pequena parte. Eu quero continuar a conversa sobre o que é a justiça para que a gente continue a se curar", escreveu.



'Justice' inclui no repertório a recém-apresentada 'Hold On', além de 'Lonely', em parceria com Benny Blanco, e as faixas 'Anyone' e 'Holy', esta última em colaboração com Chance The Rapper. Todas as faixas estão atualmente no Top 200 Spotify Global. Os singles 'Anyone', 'Lonely' e 'Holy' acumulam mais de dois bilhões de streams em todo o mundo e arrebataram mais de 250 milhões em audiência semanal de rádio. Bieber ainda figura no Top 200 do Spotify com as canções 'Stuck with U', em parceria com Ariana Grande, e 'Monster', com Shawn Mendes.



Depois de um período fora dos holofotes, Justin Bieber retomou em definitivo sua carreira com o lançamento do álbum 'Changes', divulgado em fevereiro do ano passado. Indicado ao Grammy, o disco, que também recebeu Certificado de Platina, trouxe participações de Quavo, Post Malone, Kehlani, entre outros, e rendeu hits como 'Intentions' e 'Yummy'.



O artista, que já levou para casa um Grammy® em 2015, conquistou no último domingo (14) mais uma estatueta, desta vez na categoria “Melhor Performance de Duo/Grupo Country”, pela canção '10.000 Hours', ao lado do duo Dan + Shay.



Confira a tracklist completa de 'Justice':



2 Much

Deserve You

As I Am feat. Khalid

Off My Face

Holy feat. Chance The Rapper

Unstable feat. The Kid LAROI

Interlude

Die For You feat. Dominic Fike

Hold On

Somebody

Ghost

Peaches feat. Daniel Caesar and Giveon

Love You Different feat. BEAM

Loved By You feat. Burna Boy

Anyone

Lonely w/ benny blanco