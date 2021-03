Atitude 67 Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 13:52

Rio - O verão está chegando ao fim, mas se depender do Atitude 67 vamos nos despedir da estação mais divertida do ano no maior alto astral. A banda acaba de lançar o single “(on)da” em todos aplicativos de música com direito a clipe que mescla imagens do rolê no Rio de Janeiro e Salvador. A canção é a quinta faixa do EP “Atitude no Rolê-Onda”, que foi lançado no final de 2020. “(on)da” se une às outras quatro canções autorais e inéditas, sendo uma delas uma super parceria com Ivete Sangalo.

Sabe aquele som que te faz fechar os olhos e viajar? Aquela música que você coloca no fone de ouvido e te faz entrar no clima enquanto desce a serra para curtir aquela praia? Essa é a vibe apresentada, desde sempre, pelo Atitude 67 que, agora, será reforçado em um projeto que vai viajar o Brasil. Apresentamos a vocês o “Atitude no Rolê”. Lançado no final de 2020, no maior clima de verão, o “Atitude no Rolê - Onda” chegou a todos aplicativos de música elevando a sintonia e o astral. Agora, a banda finaliza o EP, no último dia da estação queridinha dos brasileiros, com a divertida “(on)da”.

Publicidade

A canção traz na letra uma brincadeira entre o surf e as melodias da música que nos fazem surfar em good vibes. O clipe também segue aquele gostinho de sol, calor, verão, amigos e rolê, trazendo imagens das gravações em Salvador, Rio de Janeiro, além da própria viagem.

E, como prometido, o “Atitude no Rolê” não para e as gravações para o próximo mood já se iniciaram. Façam suas apostas e, até lá, curtam muito “Vou Revelar”, “Putz”, “Chega Diferente”, parceria com Ivete Sangalo, “Seu Leblon” e, completando, “(on)da”.