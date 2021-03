Carla Prata Crédito - Glauber Bassi

Por *Lara Nascimento

Publicado 19/03/2021 19:41 | Atualizado 19/03/2021 19:53

Carla Prata, ex-participante da oitava edição de "A Fazenda", está participando de um reality novo. A apresentadora agora pode ser vista em "A Casa do Zé", um programa exibido no YouTube em que o especialista José Roberto Marques abre sua casa e ensina os participantes quais são as sete chaves para uma vida nova. Com oito episódios, o programa gravado em Goiânia, começou a ser transmitido nesta quinta-feira.



Com a dinâmica diferente de "A Fazenda", Carla disse que aceitou a experiência porque o reality traz novidades em comparação com os outros do gênero. "Não tem eliminação. Chamamos de voto de afeto, onde elegemos a pessoa com quem mais nos identificamos naquele dia, quem foi educado e gentil para ganhar o prêmio do dia. ‘A Casa do Zé’ busca a melhora pessoal, a evolução e a mudança. Com certeza, muita coisa vai mudar na minha vida com esse trabalho, em todos os aspectos. É um reality que faz a diferença na vida das pessoas. Tenho certeza de que quem assistir também vai ficar emocionado e vai repensar muita coisa. Vai acrescentar na vida de quem participou e de quem está assistindo", explica.