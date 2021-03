Claudia Raia Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 11:43 | Atualizado 23/03/2021 11:51

Rio - Claudia Raia comentou o namoro do filho, Enzo Celulari, com Bruna Marquezine no "Mais Você" desta terça-feira. A atriz afirmou que não se mete na vida do filho e classificou o namoro como "uma historiazinha juntos".

fotogaleria

Publicidade

"Estão começando uma historinha juntos. Eu não me meto muito, não na vida de nenhum dos dois. Sempre estimulo para que estejam atrás da felicidade", disse Claudia Raia para Ana Maria Braga.

Claudia Raia também falou sobre a pandemia de coronavírus. A atriz e o marido, Jarbas Homem de Mello, tiveram a doença no ano passado. A filha de Claudia, Sophia, teve a doença em janeiro deste ano. "Em casa, o Enzo foi o único que não teve", disse a atriz.

Publicidade

Bruna Marquezine e Enzo Celulari

O romance de Bruna Marquezine e Enzo Celulari já é do conhecimento de amigos desde janeiro deste ano. Enzo estava solteiro desde que terminou seu namoro com Victoria Grendene, em fevereiro do ano passado. No final de janeiro deste ano, o rapaz foi flagrado aos beijos com Bruna em Fernando de Noronha.

Publicidade

Nesta terça, Bruna postou nas redes sociais um buquê de flores que recebeu de presente e, na legenda, escreveu apenas "ILY", que é uma abreviação para "I Love You". Enzo repostou a foto no Instagram e colocou um coração na legenda.